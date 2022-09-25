Экономист Рубини считает, что политика Трасс приведет к необходимости просить помощь у МВФ

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Yuri Gripas/Reuters

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в своем Twitter заявил, что экономическая политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приведет к необходимости просить помощь у Международного валютного фонда.

«Великобритания начинает иметь оценку как развивающийся рынок. Возвращаемся в 1970-е годы. Стагфляция и в конечном счете вызовет необходимость идти и просить экстренной помощи МВФ. Трасс и ее кабинет некомпетентны», — пишет Рубини.

Он указал на значительный объем недополученной прибыли из-за сокращения налогов — £45 млрд, или 1,8% от ВВП.

Ранее министр обороны Британии Уоллес заявил, что расходы на оборону увеличатся до £100 млрд.

Он добавил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена выполнить предвыборное обещание и увеличить траты на оборону до 3% ВВП.

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