Reuters: в мире зафиксировали рекордный за 73 года отток инвестиций из фондов госдолга

В мире за неделю с 14 по 21 сентября зафиксировали рекордный за 73 года отток капитала из фондов глобальных государственных облигаций, занимающихся коллективными инвестициями в госдолг разных стран. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на данные американского финансового конгломерата Bank of America.

По данным американского банка, за указанный период отток средств из фондов облигаций составил $6,9 млрд. В то же время из фондов акций вывели $7,8 млрд. Также инвесторы перевели в наличные около $30,3 млрд. Последний раз сопоставимые потери рынок нес в 1949 году.

Как отметили в Bank of America, дело в том, что инвесторы столкнулись с проблемой высоких темпов инфляции и процентных ставок, а также рисков рецессии. Настроения инвесторов в настоящее время самые худшие со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Накануне пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Ранее в сентябре газета Washington Post написала, что США могут выиграть от рецессии в Европе ради борьбы со своей внутренней инфляцией.