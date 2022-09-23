Сийярто: Венгрия не станет вводить санкции против России в энергетике и ядерной сфере

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Reuters

Венгрия не согласится на введение санкций Евросоюза (ЕС) против России в энергетике и ядерной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству ТАСС.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия не планирует отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе, многократных.

Ранее 23 сентября газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.

В тот же день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США в течение нескольких месяцев конфиденциально предупреждают власти России о серьезных последствиях в случае применения ими ядерного оружия.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что роза ветров может развернуться в сторону тех, кто «ведет ядерный шантаж против РФ». В тот же день глава государства объявил о частичной мобилизации в России. Такое решение он объяснил необходимостью сохранения суверенитета страны.

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