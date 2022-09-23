В Великобритании заявили о снижении налогов

Правительство Лиз Трасс объявило о снижении налогов в королевстве для стимулирования роста экономики, сообщил лава Минфина страны Квази Квартенг.

«Сегодня мы публикуем наш план развития экономики, в котором изложен новый подход к новой эпохе, он основывается на трех ключевых приоритетах», — цитирует министра Общественная служба новостей.

Квартенг уточнил, что в приоритеты включены реформирование ориентированной на предложение сферы экономики, ответственном подходе к госфинансам, а также снижении налогов.

По словам министра, объявленные меры позволят снизить годовую инфляцию на пять процентных пунктов. В связи с этим Банк Англии понизил прогноз инфляции на 3%.