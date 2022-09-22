В чешском МИД заявили об отказе в гуманитарных визах бегущим от мобилизации россиянам

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые спасаются от объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, передает Чешское телевидение.

Он подчеркнул, что желание россиян убежать от обязанностей, возложенных на них правительством их же страны, не соответствуют критериям для получения гуманитарной визы.

Согласно заявлению Еврокомиссии, решение о допуске на свою территорию лиц, прибывающих из России, остается за государствами-членами Евросоюза. Как отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала, Чехия будет относиться к «потенциальным дезертирам» как ко всем просителям убежища, но в настоящее время чешские власти не отмечают признаков наплыва россиян, желающих избежать мобилизации, уточняет чешское СМИ.

Ранее глава литовского Министерства иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что каждое обращение за визой на въезд в республику от уклоняющихся от мобилизации граждан РФ будет оцениваться индивидуально.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.