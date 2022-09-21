Путин заявил о вероятности отложенного негативного эффекта от ухода иностранных компаний

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал возможным отложенный негативный эффект из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, написало агентство ТАСС.

«Мы понимаем среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально», — сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

Накануне вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил мнение, согласно которому зарубежные компании, уходящие с российского рынка, делают это не по своей воле, а под беспрецедентным давлением политиков западных стран.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политики западных стран «неприкрыто» давят на иностранные компании, вынуждая их уходить с российского рынка. Представитель Кремля отметил, что «многие компании ушли», что принесло им «немалые потери».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть