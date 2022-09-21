Путин заявил о вероятности отложенного негативного эффекта от ухода иностранных компаний

Президент России Владимир Путин назвал возможным отложенный негативный эффект из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, написало агентство ТАСС.

«Мы понимаем среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально», — сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

Накануне вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил мнение, согласно которому зарубежные компании, уходящие с российского рынка, делают это не по своей воле, а под беспрецедентным давлением политиков западных стран.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политики западных стран «неприкрыто» давят на иностранные компании, вынуждая их уходить с российского рынка. Представитель Кремля отметил, что «многие компании ушли», что принесло им «немалые потери».