Блинкен призвал продлить истекающую в ноябре зерновую сделку

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что зерновая сделка, срок которой истекает в ноябре, должна быть продлена. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением госсекретарь выступил на Глобальном саммите по продовольственной безопасности на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, зерновая сделка должна быть продолжена. Блинкен утверждает, что это является безотлагательным вопросом.

Ранее заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал заявил, что Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил с замгенсека ООН Розмари ДиКарло «зерновую сделку» на саммите ШОС в Самарканде.

До этого Путин поговорил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В Кремле рассказали, что основное внимание стороны также уделили обсуждению «зерновой сделки».

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.