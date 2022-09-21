Путин заявил, что антироссийские санкции подстегнули производство российских авиадвигателей

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде заявил, что антироссийские санкции подстегнули производство российских авиадвигателей, сообщает ТАСС.

«Никто ничего не делал все время. Конечно, лучше покупать, дешевле даже и комфортнее, «Боинги» и «Эйрбасы». Но если сами не будем делать — никогда не появятся [свои авиадвигатели для гражданской авиации — «Газета.Ru»]. Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло», — заявил Путин.

Он отметил, что из-за антироссийских санкций Минтранс оставил в России все переданные в лизинг самолеты. При этом президент отметил, что ресурс этих самолетов не бесконечен, и через несколько лет они начнут выходить из строя.

«К этому времени нам нужны свои машины. Они у нас есть, но их нужно тиражировать и улучшать по качеству, в том числе и прежде всего по двигательным установкам. Поэтому это очень важно, это востребовано прямо сейчас, сейчас нужны эти разработки», — заявил Путин.

Он добавил, что несмотря на то, что Россия производит качественные двигатели для боевой авиации, на гражданском авиарынке совсем другие требования.

Ранее стало известно, что США внесут самолеты авиакомпаний Ирана в список нарушителей санкций против России.