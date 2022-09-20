Bloomberg: поставки золота из России в Швейцарию выросли до максимума с апреля 2020 года

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Ilya Naymushin/Reuters

Импорт российского золота в Швейцарию в августе вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года, составив 5,7 т. Об этом сообщает Bloomberg.

Импорт российского золота в Швейцарию вырос до самого высокого уровня более чем за два года. В августе поставки составили 5,7 т на общую сумму в $324 млн, отметили в публикации.

По данным агентства, часть инвесторов со старыми русскими слитками вполне могут захотеть переплавить их на заводах для более легкой продажи. Хотя те слитки, которые были сделаны еще до спецоперации на Украине, все еще можно продать в большинстве центров.

В конце июля совет Евросоюза одобрил запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что при введении запрета США на импорт золота из России могут начаться продажи за рубли. По его словам, да последних событий Россия до 80% золота продавала за границу. Теперь же большая часть добываемого золота останется в России, так как из-за этого повышается стабильность финансовой системы. При этом потоки продаж могут перераспределиться с Европы на Азию, Африку и Латинскую Америку.

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