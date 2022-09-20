Forbes: в Европе разгорается кризис удобрений

Европейские компании сокращают производство удобрений из-за нехватки российского газа и антироссийских санкций. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, в Европе используют природный газ для производства азотных удобрений, но из-за проблем с поставками российского газа предприятия вынуждены сокращать объем производства.

Проблема с производством удобрений усугубилась из-за антироссийских санкций. Они не запрещают их импорт из России, но накладывают ограничения на поставки в другие страны, отмечает Общественная служба новостей.

Напомним, что с 22 июля действует продуктовая сделка по экспорту украинского зерна и удобрений по Черному морю, но она не касается российского продовольствия и удобрений.