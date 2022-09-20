В Совфеде заявили, что проект бюджета на три года внесут в Госдуму 28 сентября

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Анатолий Артамонов заявил, что проект бюджета на 2023-2025 годы внесут в Госдуму в следующую среду, 28 сентября, сообщает ТАСС.

«Бюджет будет внесен в Государственную думу 28 сентября, а 3 октября [в Совете Федерации] будут публичные слушания», — заявил на заседании комитета Артамонов.

Министр финансов России Антон Силуанов до этого заявил, что формирование бюджета на период с 2023 по 2025 год стало самым сложным в его жизни.

Ранее президент России Владимир Путин поручил при формировании федерального бюджета на ближайшие три года сохранить его устойчивость и сбалансированность.

Российский президент также призвал при составлении бюджета «учитывать объективные факторы», напрямую влияющие на его доходную часть. Он пояснил, что речь идет о «макроэкономической конъюнктуре, а также положении дел на глобальных товарных и финансовых рынках».