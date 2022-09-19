Спрос на складскую недвижимость в Московском регионе упал в девять раз в 2022 году

С начала года число сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье упало в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 71 тыс. кв. м. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные IBC Real Estate.

По данным CORE.XP, объем спроса составил 170 тыс. кв. м, в то время как годом ранее он был в пять раз больше — 868 тыс. кв. м. А вот в Knight Frank Russia указали, что в этом году была всего одна сделка на строительство склада в 61 тыс. кв. м. В целом общий спрос в России на логистическую недвижимость упал в 2,5 раза, до 758 тыс. кв. м.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас арендаторы выбирают более гибкий договор с возможностью разрыва. В то время как built-to-suit не предусматривает выхода из соглашения. Кроме того, сейчас на рынке появилось достаточно разных предложений, чтобы не ограничивать себя в рамках built-to-suit. В частности, больше предложений стало за счет ритейлеров, которые решили оптимизировать затраты за счет сдачи свободных площадей в субаренду.

Аналитики посчитали, что и сами девелоперы не торопились заключать соглашение built-to-suit. То есть такая сделка подразумевает фиксированную ставку аренды, когда объект начинает строиться. В этом случае застройщик ограничивает рост своего дохода. Несмотря на относительную стабилизацию ситуации на рынке, не стоит ожидать стремительного роста спроса на складскую недвижимость и крупных сделок.

20 июня «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз в Commonwealth Partnership (CMWP) писал, что спрос на складскую недвижимость по итогам 2022 года может упасть в четыре раза. То есть до минимальных за последние 13 лет показателей.