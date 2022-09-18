Читатели Haber 7 поддержали слова Путина о возможном прекращении поставок нефти Западу

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Читатели турецкого издания Haber 7 выразили поддержку заявлению Путина о возможном прекращении поставок энергоносителей странам Запада в случае введения ценового лимита на нефть и газ.

«Путин, я аплодирую тебе», — написал один из читателей.

«Посмотрим, как США прибегут на помощь, глупая Европа», — добавил другой.

«Европа, что посеешь, то и пожнешь. Не нужно идти против России, лучше подумай еще раз, иначе будет очень плохо», — заявил еще один.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Блейз Малли писал, что Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и их союзники потерпят неудачу с идеей введения лимита цен на российскую нефть и нефтепродукты по трем причинам. По его словам, введение лимита на российское сырье приведет к увеличению стоимости всех видов энергетики на мировом рынке. Вторая причина неудачи — западные политики не учли мнение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

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