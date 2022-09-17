Исследование: большинство россиян готовы потратить на подарок коллеге до 500 руб.

Две трети россиян готовы потратить на подарок на день рождения коллеги не более 500 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование проекта «Работа.ру».

Также выяснилось, что порядка трети соотечественников данный праздник не отмечают со своими товарищами по работе.

«Чаще всего россияне готовы потратить на подарок коллеге от 300 до 500 рублей — такой вариант ответа выбрали 37% участников опроса. 28% готовы потратить на подарок от 500 до 1000 рублей, а 27% — до 300 рублей», — пояснили аналитики.

Еще стало известно, что израсходовать на подарок от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей способны 7% опрошенных.

Пойти на траты более 2,5 тыс. рублей готов 1% принявших участие в опросе.

Исследование было организовано в сентябре 2022 года. Опрошено 3,1 тыс. совершеннолетних жителей всех округов России.

Ранее сообщалось, что более трети россиян тратят на сборы детей в школу свыше половины своих ежемесячных доходов.