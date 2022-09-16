Песков скептически воспринял идею Зеленского по обмену военнопленных на поставки аммиака

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неуместной инициативу украинского главы государства Владимира Зеленского по освобождению военнопленных Украины в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса. Об этом сообщает ТАСС.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — подчеркнул Песков.

До этого Зеленский информировал, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. По его словам, он против поставок аммиака через территорию Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД не оценили идею посредничества третьей страны в обмене пленными между РФ и Украиной.

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Операция на Украине
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