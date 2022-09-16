Путин объявил об урегулировании всех вопросов по строительству АЭС в Турции

Все вопросы, связанные со строительством атомной электростанции «Аккую» в Турции, были урегулированы, накануне были подписаны финальные документы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что проект строительства станции реализуется «штатно, в соответствии с графиком», хотя недавно возникали вопросы, «связанные с организацией самого процесса строительства».

«Насколько мне известно, все эти вопросы тоже закрыты, и вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки», — отметил Путин, выражая надежду на то, что «первый блок будет запущен в срок, в 2023 году».

В начале сентября президенты обеих стран подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС «Аккую».

В июле госкорпорация «Росатом» приступила к строительству четвертого энергоблока «Аккую». Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту нового энергоблока дали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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