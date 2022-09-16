Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным будет добиваться 25%-ной скидки на газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен запросить скидку на газ в 25% во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированного турецкого чиновника.

«Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на природный газ и соглашения, согласно которому Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах», — сказано в материале агентства.

В публикации также говорится, что турецкий лидер стремится к наиболее тесным финансовым связям с Россией в попытках стабилизировать проблемную экономику перед выборами в 2023 году.

Ранее телеканал A Haber сообщал, что Турция ведет переговоры с РФ по дополнительным поставкам газа в республику.

Вице-премьер России Александр Новак также заявлял, что страна намерена нарастить поставки топлива в Турцию, если она увеличит его потребление.