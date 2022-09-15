Польские госучреждения обяжут снизить потребление электричества

Премьер Польши Моравецкий: госучреждения обяжут снизить потребление электричества на 10%

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Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что госучреждения республики и органы местного самоуправления обяжут снизить потребление электроэнергии на 10%. Его слова передает РИА «Новости».

«Государственная администрация, а также администрация органов самоуправления будут обязаны снизить потребление электричества на 10% уже в ближайшее время», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что это требование будет обязательным с 1 октября, а не с 1 января, поскольку «каждый неистраченный киловатт-час, мегаватт-час — это экономия».

Моравецкий также сообщил, что правительство заморозит цены на электричество для граждан, использующих его до двух тысяч киловатт-часов в год. При этом для многодетных семей и некоторых других категорий граждан лимит будет увеличен до 2,6 тыс. киловатт-часов, а граждане, снизившие потребление электроэнергии на 10%, получат дополнительную скидку в 10%.

Ранее сообщалось, что граждане Польши едут в Чехию, чтобы купить уголь для отопления, поскольку на родине за ним образовались длинные очереди.

Моравецкий также заявлял, что Польша запасла такой объем угля, которого должно хватить «на суперсуровую зиму».

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