Путин: доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5%

Российский президент Владимир Путин заявил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в период с января по март 2022 года. Об этом глава государства сообщил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, написало агентство РИА «Новости».

«Мы сегодня с господином Си Цзиньпином с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%», — сказал Путин.

На прошлой неделе Путин заявил, что доверие к доллару утрачено, поэтому Москва и Пекин будут использовать рубль и юань в одинаковых пропорциях при расчетах за газ.

8 сентября глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях международных санкций необходимо создавать и хранить российские резервы в золоте и юанях. Он считает, что доля китайской валюты в дальнейшем будет только расти.

Ранее 15 сентября заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров выразил мнение, согласно которому перевод золото-валютных резервов России в юани может привести к усилению экономической зависимости Москвы от Пекина.