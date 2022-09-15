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Путин назвал Россию ведущим экономическим партнером Киргизии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россия по-прежнему остается для Киргизии ведущим торгово-экономическим партнером. В 2021 году товарооборот стран вырос на 46,6%, а за первые пять месяцев 2022-го увеличился еще на 30%, приводит слова президента Владимира Путина РИА «Новости».

«Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии, у нас в прошлом году рост торгового оборота был заметный, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6%, а в этом году за первые пять месяцев — еще плюс 30%. Это очень хороший показатель», — заявил Путин.

При этом Россия не сворачивает программу экономической поддержки Киргизии. По словам Путина, в 2021 году объемы финансовой помощи среднеазиатской республике составили $20 млн. В 2022-м Москва выделила еще $1,5 млн на восстановление социальной инфраструктуры.

Кроме того, продолжается взаимодействие стран в вопросах энергетической безопасности, заверил Путин.

«Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Кыргызстан», — заключил он.

15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Самарканде заявил, что Китай является надежным партнером для Бишкека. Среди ключевых двусторонних проектов он назвал реализацию железнодорожного проекта, который свяжет путями Китай, Киргизию и Узбекистан.

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