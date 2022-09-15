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Миллиардер пожертвовал компанию для борьбы с климатическим кризисом

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Global Look Press

Подавая новый пример корпоративного лидерства в области защиты окружающей среды, миллиардер, владелец Patagonia, отдает всю компанию на борьбу с разрушением климата Земли, заявил он в среду. Об этом пишет The Guardian.

Основатель компании, бренда спортивной аутдорной одежды Patagonia Ивон Шуинар, превративший свою страсть к скалолазанию в один из самых успешных мировых брендов в этой сфере, передает всю компанию уникально структурированному трастовому и некоммерческому фонду, призванному направить всю прибыль компании на спасение планеты.

«На данный момент Земля является нашим единственным акционером», — говорится в официальном заявлении компании. — Вся прибыль навсегда пойдет на нашу миссию по спасению нашей родной планеты».
83-летний Шуинар вместе со своей женой, двумя детьми, а также с командой юристов компании разработал структуру, которая позволит Patagonia продолжать работать как коммерческой компании, доходы от которой будут направлены на защиту окружающей среды.

«Если у нас есть хоть какая-то надежда на процветающую планету — а тем более на процветающий бизнес — через 50 лет, нам всем придется делать все, что в наших силах, с теми ресурсами, которые у нас есть», — сказал Шуинар в своем заявлении.

Ивон Шуинар (Yvon Chouinard) — путешественник и скалолаз, легенда американского альпинизма, пионер бигвола и основатель знаменитой марки Patagonia, занимающейся производством снаряжения для любителей активного спорта. Благодаря своим экологическим проектам он стал «зеленой совестью» аутдорной промышленности.

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