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Росстат: недельная дефляция в России замедлилась до 0,03%

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Дефляция в России за период с 6 по 12 сентября 2022 года замедлилась до 0,03%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

По информации статистического ведомства, с начала месяца потребительские цены в стране снизились на 0,12%. С начала 2022 года цена на товары и услуги повысилась на 10,27%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 12 сентября 2022 года составила 14,05% (относительно 12 сентября 2021 года).

Уточняется, что с 6 по 12 сентября в России цены на пшеничную муку снизились на 0,9%, сахарный песок и пшено — на 0,8%. Среди непродовольственных товаров на 0,9% сократилась стоимость обрезных досок, телевизоры подешевели на 0,07%, женские колготки — на 0,3%.

Из категории медикаментов цены выросли на валидол (1,4%), корвалол (1%), нимесулид (0,6%), поливитамины (0,4%). Цены на автомобильный бензин практически не изменились, а дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 3,7%.

На прошлой неделе в пресс-службе Росстата заявили, что услуги зарубежного туризма для граждан Российской Федерации в августе по сравнению с июлем подорожали на 3,72, а за год — на 67%.

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