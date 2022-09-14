Глава Банка Франции: G20 «не в лучшей форме» и разобщена из-за санкций против РФ

Президент Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что санкции против России стали причиной разногласий в Группе двадцати (G20). Об этом он сообщил на мероприятии МВФ, передает ТАСС.

«Давайте признаем, что, откровенно говоря, G20 не в лучшей форме. <…> Санкции против России разделяют G20. До сих пор ведутся жаркие споры о том, нужны ли и эффективны ли эти санкции», — сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет сохранять антироссийские санкции и не считает нужным «искать умиротворения».

Председатель ЕК также подчеркнула, что Евросоюз намерен твердо стоять и в вопросе финансовой поддержки Украины.

До этого сообщалось, что проект по гарантиям безопасности Украины, опубликованный на сайте офиса Зеленского, предусматривает запрет на снятие санкций с России до «возмещения ущерба», нанесенного Украине в ходе СВО и до тех пор, пока РФ не перестанет угрожать суверенитету страны.