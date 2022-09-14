National Interest: битва за российскую нефть только начинается

Издержки для западных стран, которые планируют ввести «потолок цен» на российскую нефть, могут оказаться значительными. Если президент России Владимир Путин прекратит экспорт в государства, поддержавшие ограничение, цены на сырье снова вырастут, что обернется головной болью для Европы и США, сообщает The National Interеst.

«Битва за российскую нефть только начинается. Хотя намерения, стоящие за ограничением цен, могут быть оправданными, их может быть трудно осуществить на практике. Слишком много разных заинтересованных сторон, которых необходимо учитывать, и если G7, Россия и ОПЕК не желают уступать, издержки могут быть значительными», — предостерег младший редактор журнала Блейз Малли.

По его словам, план G7 в настоящее время требует дальнейшей проработки. Пока даже не установлен ценовой предел для российской нефти. К тому же не факт, что Россия согласится с условиями западных стран по торговым ограничениям.

«Если Россия не будет соблюдать ограничение цен, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничения до декабря, цены на нефть снова вырастут, создавая политическую головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов», — заключил Малли.

12 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен заявил, что установление потолка цен на природный газ не сможет решить проблему с его дефицитом в европейском регионе. По его словам, введение ограничений никак не решит проблему с тем, что в Европе критически мало газа.