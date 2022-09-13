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Захарова прокомментировала заявление ЕС об отправке зерновых с Украины бедным странам

Представитель МИД Захарова призвала ЕС доказать отправку зерновых с Украины бедным странам

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюзу нужно показать схему доставки украинского зерна в беднейшие страны, чтобы доказать слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС обеспечивает его поставку по назначению. Заявление французского лидера дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, слова Макрона о том, что «большинство поставок зерновых с Украины предназначены для наиболее нуждающихся и бедных стран», необходимо подтвердить.

«Эти замечательные слова надо доказать статистическими фактами: даты, порты, объемы. Просьба опубликовать схему доставки зерновых в нуждающиеся страны после того, как корабли прибывают в ЕС», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что у нее складывается ощущение, как будто «наиболее нуждающимися и бедными» стали страны Евросоюза.

11 сентября президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться развивающимся странам. При этом также подчеркивалась важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии при поставках сельхозпродуктов и удобрений из РФ на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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