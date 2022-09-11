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Секретарь СНБО Украины Данилов предрек крайне тяжелую зиму при перебоях с работой ЗАЭС

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Sergei Karazy/Reuters

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов рассказал в интервью LB.ua, что Украину ждет тяжелая зима при потере электроэнергии с Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

«Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал Данилов, отметив, что проблема может возникнуть не только с ЗАЭС.

10 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти намеренно пытаются создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести ее из строя и добиться остановки.

До этого Рогов заявил, что киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины.

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