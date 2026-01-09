Размер шрифта
Российский военкор назвал предполагаемую цель удара «Орешником» по Львовской области

Военкор Коц: целью ракеты «Орешник» под Львовом было подземное газовое хранилище
Целью удара российской баллистической ракетой «Орешник» в Львовской области было подземное газовое хранилище. Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Целью «Орешника», судя по кадрам из Львова, [стало] Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище», — написал военкор.

По словам Коца, скорость ракеты составляет 13 тысяч километров в час. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что боевые части «Орешника» способны выдерживать температуру около 6 тыс.°C.

До этого также в Военно-аналитическом центре «Рыбарь» предположили, что удар пришелся по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе. Эксперты отметили, что для поражения такого объекта необходимо либо мощное сейсмическое воздействие, либо применение ядерного заряда мощностью более 100 килотонн.

В Минобороны подтвердили удар «Орешником» по Украине, заявив, что операция была осуществлена в ответ на попытку атаки Киева по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».

