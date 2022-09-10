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Пищепром Украины готовится к повышению цен на продукты из-за подорожания энергоресурсов

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Global Look Press

Украинская пищевая промышленность готовится поднимать цены на продукты из-за подорожавших энергоресурсов. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Производители продовольствия прогнозируют рекордный рост цен из-за дорогого газа. Более того, часть предприятий может существенно сократить производство, а другая часть – и вовсе прекратить работу», — отметили в публикации.

По данным издания, пекари уже предупредили, что при текущих ценах на газ средняя стоимость буханки вырастет на 4 гривны (6,56 рублей). Производители сахара также добавили, что они не откроются в сезон, и не будут делать сахар, а оставшиеся же серьезно поднимут цены. В целом, для большей части бизнеса цены на газ могут оказаться неподъемными, из-за чего может кардинально поменяться система логистики продуктов. То есть в отдельных городах может не остаться производителей хлеба и его придется привозить из других мест.

Эксперты сошлись во мнении, что тяжелая ситуация может поменяться, если государство даст сахарозаводчикам «газовые дотации» или ценовые льготы. Однако некоторые указали на то, что производители продуктов стали сгущать краски, так как пытаются выбить у государства льготы на фоне истечения сроков льгот на газ в конце сентября. Но все же ситуация в пищевой промышленности будет осложняться, если цены на газ так и продолжат расти.

В начале сентября Der Spiegel, ссылаясь на источники писал, что только 13 из 63 сухогрузов вывезли из украинских портов пшеницу, а остальные перевезли фуражное зерно для кормления скота. Остальные 50 судов везли кукурузу и другую продукцию для производства кормов для животных или биотоплива.

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