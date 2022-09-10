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Anadolu: из портов Украины вывезено порядка 2,5 млн тонн зерна

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Vincent Mundy/Reuters

С начала работы Совместного координационного центра (СЦК) по безопасной транспортировке зерна из украинских портов вывезено около 2,% млн тонн зерна. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, с начала работы СЦК из портов Украины вышло 105 кораблей. При этом 39 судов уже достигли пунктов назначения, еще 66 судов находятся в пути по запланированным маршрутам.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщал журналистам, что зерновая сделка реализуется не так, как было запланировано. По его словам, дальнейшее выполнение сделки будет зависеть от реализации соглашений.

Руденко пояснил, что во второй части сделки, а именно в экспорте российских зерновых и удобрений, к сожалению, возникают трудности.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о своем согласии с главой РФ Владимиром Путиным относительно проблемы поставок украинского зерна в развитые страны, а не в бедные регионы Африки.

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