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Кабмин Украины запретил экспорт коксующегося угля

В Минэнерго Украины сообщили о запрете экспорта коксующегося угля

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РИА «Новости»

Кабмин Украины ввел запрет на экспорт коксующегося угля в целях обеспечения подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство энергетики страны.

«Кабинет министров Украины принял постановление… Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данная мера была принята для того, чтобы накопить достаточные для тепловой генерации запасы топлива.

Ранее украинский депутат Алексей Кучеренко заявил, что Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах. По его словам, недостает трети: 6,7 млрд из 19 млрд кубометров.

Политик рассказал, что принял участие в заседании штаба кабмина страны по подготовке к новому отопительному сезону.

Он также заявил о невозможности импорта газа до конца 2022 года из-за «космических» цен на топливо. Положение с запасами каменного угля депутат оценивает более позитивно: плановые 2,6 млн тонн, по его мнению, реалистичная оценка.

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