Посол Индонезии в России: Москва и Джакарта обсуждают вопрос ведения торговли в нацвалютах

Москва и Джакарта рассматривают возможность перехода торговли на национальные валюты, включая рубль и индонезийскую рупию. Слова посла Индонезии в России Хосе Тавареса приводит «РИА Новости».

«Над этим ведется работа. Эксперты в области банковского дела и финансов планируют проводить встречи, на которых будут обсуждаться вопросы взаиморасчетов в национальных валютах. Конечно, это займет некоторое время», — заявил Таварес.

По его словам, для реализации перехода торговых взаиморасчетов между двумя странами есть вся необходимая база, включая банковские и финансовые механизмы. Однако для полного налаживания этой системы понадобится определенное время.

Таварес добавил, что аналогичные соглашения у Индонезии в настоящее время есть с рядом стран, в том числе с Китаем, Японией и Таиландом. Увеличение товарооборота с Россией на 42% до $3 млрд позволяет надеяться, что в обозримом будущем к этому списку добавится и Москва.

8 сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что России целесообразнее хранить резервы в золоте и юанях. Это обусловлено действием международных санкций против Москвы, в условиях которых использовать доллары и евро стало рискованно.