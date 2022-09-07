Путин указал на причины роста цен на продовольствие во всем мире

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), указал на причины роста цен на продовольствие во всем мире — проблемы с экспортом товаров из России, сообщает ТАСС.

«Ситуация меняется, меняется в лучшую сторону, но сохраняются отдельные ограничения, которые все-таки мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках», — рассказал Путин.

До этого Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), указал, как работают ограничения на зерновой и другой продовольственный экспорт из России.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о срыве стамбульской сделки по экспорту продовольствия, так как ни одно российское судно не смогло вывезти зерно.

Он допустил, что договоренности не будут продлены после истечения четырехмесячного срока действия первого соглашения.