Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МИД Туркменистана осудил теракт у российского посольства в Афганистане 12:34
В Оренбургской области 10-летний школьник подавился пиццей и оказался на ИВЛ 12:34
Путин прокомментировал введения визовых ограничений ЕС против россиян 12:33
Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ 12:33
Путин: Россия не будет никому поставлять газ и нефть в случае лимита цен в ущерб... 12:31
Врач Беден заявила, что злокачественные образования и паразиты могут вызывать сонливость 12:30
Синоптик обещал «комфортную погоду» на праздничные выходные в Москве 12:30
Путин: Польша закрыла «Ямал-Европу» из-за желания купить газ у Германии подешевле 12:29
Брэд Питт хотел отобрать винодельню у Анджелины Джоли, чтобы отомстить за развод 12:27
Россия запросила у МАГАТЭ разъяснения по ситуации на Запорожской АЭС 12:25

Путин указал на причины роста цен на продовольствие во всем мире

Путин считает, что проблемы с экспортом товаров из России вызывают рост цен во всем мире

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), указал на причины роста цен на продовольствие во всем мире — проблемы с экспортом товаров из России, сообщает ТАСС.

«Ситуация меняется, меняется в лучшую сторону, но сохраняются отдельные ограничения, которые все-таки мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках», — рассказал Путин.

До этого Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), указал, как работают ограничения на зерновой и другой продовольственный экспорт из России.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о срыве стамбульской сделки по экспорту продовольствия, так как ни одно российское судно не смогло вывезти зерно.

Он допустил, что договоренности не будут продлены после истечения четырехмесячного срока действия первого соглашения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть