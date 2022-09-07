Путин рассказал, что РФ готова включить «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к включению «Северного потока — 2» хоть завтра, однако такая возможность не предоставляется. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток — 2», — пояснил российский глава государства во время Восточного экономического форума.

Как обратил внимание Путин, для включения «Северного потока — 2» РФ достаточно только «нажать кнопку».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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