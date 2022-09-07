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Reuters: Shell и Exxon Mobil решили продать добывающую газ в Европе компанию NAM

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Matthias Rietschel/AP

Англо-нидерландская энергетическая компания Shell и американская Exxon Mobil решили продать свое совместное голландское предприятие NAM, добывающее природный газ в Европе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, компания NAM является одним из самых крупных и старейших добытчиков газа в регионе. При этом решение по продаже объясняется желанием Shell и Exxon Mobil избавиться от тех активов, которые больше не находятся в приоритете. В самих же компаниях рассчитывают, что в условиях сложностей с поставками топлива из России, доли в предприятиях будут быстро проданы.

В публикации указали, что доли компаний оцениваются в $1-1,5 млрд, где полученную сумму они разделят между собой поровну.

Согласно полученному Reuters документу, заводы NAM в 2021 году производили около 2,4 млн кубометров газа в сутки. При этом уровень добычи можно увеличить до 2,8 млн при дополнительном вложении средств в мощности предприятий. Несмотря на неплохой уровень добычи, срок службы заводов постепенно заканчивается, поэтому Shell и Exxon Mobil не хотят больше вкладывать в них средства.

5 сентября на сайте Shell сообщалось, что компания решила вложить свои средства в разработку газового месторождения Rosmari-Marjoram у побережья Малайзии. В компании добавили, что месторождение рассчитано на добычу 800 млн кубических футов газа в сутки. Предполагаемое начало добычи газа рассчитано на 2026 год.

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