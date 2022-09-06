Обязательства ведущих мировых корпораций по спасению планеты оказались недостаточными

Промышленные корпорации во всех странах «Большой семерки» (G7) не выполняют обязательства Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования международной организации Carbon Disclosure Project (CDP) и американской консалтинговой компании Oliver Wyman.

В Великобритании, Италии, Канаде, США, Франции, Германии и Японии корпоративные показатели в сфере декарбонизации соответствуют траектории по потеплению на 2,7°С. Положения Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением подразумевают удержание роста среднегодовой температуры на отметке в 1,5-2°С.

В этих условиях ведущую роль в достижение поставленной цели должны сыграть частные предприятия ведущих мировых экономик, утверждают аналитики СDP.

«Частный сектор в странах G7 должен сыграть важную роль для достижения цели [по Парижскому соглашению]. В 2021 году <...> этому был дан мощный импульс, который привел к быстрому росту числа корпораций, взявших на себя необходимые обязательства и установивших для себя климатические цели», — заключили эксперты.

6 сентября в ходе выступления на конференции по вопросам экономики, климата и устойчивого развития в Будапеште министр технологий и промышленности Венгрии Ласло Палькович заявил о намерении страны снизить энергетическую зависимость от поставок российского топлива. По его словам, в настоящее время 35-40% конечного потребления энергии в республике обеспечивается за счет природного газа. Власти намерены сократить долю газового отопления для домашних хозяйств и государственного сектора.