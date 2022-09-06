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«Роснефть» расширяет сотрудничество с СФУ для реализации лесоклиматического проекта в Красноярском крае

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Владимир Астапкович/РИА Новости

НК «Роснефть» в рамках VII Восточного экономического форума заключила договор с Сибирским федеральным университетом о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) в рамках методологического обеспечения реализации комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае.

Исследовательский проект будет реализован в рамках утвержденной дорожной карты развития сотрудничества между компанией «Роснефть» и правительством Красноярского края, которая предусматривает привлечение научных и образовательных организаций региона к работе по оценке и раскрытию потенциала поглощения углерода лесами Сибири.

Лесоклиматический проект в Красноярском крае предусматривает, в частности, разработку концепции по созданию Центра углеродных исследований (карбонового полигона) для мониторинга концентрации парниковых газов и усовершенствования методик оценки их поглощения лесами края.

Кроме того, в рамках НИР планируется разработка методической основы построения математических моделей баланса, а также прототипа программного комплекса, который позволит специалистам «Роснефти» разрабатывать мероприятия по увеличению поглощения парниковых газов различными типами экосистем.

Лес является естественным поглотителем парниковых газов и эффективным инструментом декарбонизации. «Роснефть» традиционно уделяет особое внимание вопросам лесовосстановления и сохранения лесов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород.

Лесоклиматический проект презентовали летом на платформе «Чистое будущее».

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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