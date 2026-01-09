Иран обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что правоохранительные органы не нейтрализуют планы Израиля и США по дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя волнения последних дней начались с протестов против экономической нестабильности, сионистский враг направил их в русло дестабилизации обстановки в стране», — говорится в заявлении.

В Совбезе добавили, что последние заявления президента США Дональда Трампа о ситуации в Иране лишь подтверждают «сговор двух режимов, стремящихся подорвать устои жизни иранского народа».

До этого верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что участники протестов в Иране действуют в соответствии с желаниями президента США Дональда Трампа. Хаменеи также отметил, что за 12 дней конфликта между Израилем и Ираном, а также в результате американских авиаударов по республике в июне 2025 года, пострадало свыше тысячи иранцев, не учитывая военачальников, ученых и других известных личностей.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане. В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов в Тегеране.