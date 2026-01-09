Воронежские подростки жестоко избили мужчину из-за приставаний к девочке и попали на видео

В Воронеже банда подростков жестоко избила мужчину в лифте, а затем вытолкала его на улицу в полуголом виде. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел в подъезде дома №14 корпус 2 на улице Ключникова и попал в объективы камер видеонаблюдения. Трое юношей вырвали входную дверь, разбив стекло, чтобы проникнуть внутрь, а затем напали на мужчину в лифте. После жестокого избиения пострадавшего вытолкали на улицу в разорванной одежде в полуголом виде.

Сообщается, что подростки также издевались над своей жертвой — стряхивали на него пепел, угрожали ножом, мочились и плевали. Также юноши требовали перевести им деньги на карту. Предварительно, судя по разговорам на видеозаписи, причиной нападения стало обвинение мужчины в том, что он якобы домогался 14-летней сестры одного из нападавших.

Ранее пермские школьницы жестоко избили девочку в кабинке туалета и сняли это на видео.