Разработкой месторождения лития на Украине займется друг Трампа

Украина отдала тендер на разработку крупного государственного месторождения лития инвесторам, в число которых входит миллиардер Рональд Лаудер, который давно дружит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным источников издания, решение о передаче приняла комиссия правительства Украины. Они добавили, что для окончательного исполнения решения необходимо формальное одобрение кабинета министров Украины. При этом чиновники подтвердили, что фактически сделка уже заключена.

«Победивший консорциум тесно связан с администрацией Трампа. В его состав входит Рональд С. Лаудер», — говорится в статье.

По словам журналиста, Лаудер является наследником косметической империи и знаком с американским лидером со студенческих лет. Помимо этого, в состав инвесторов входит TechMet, энергетическая компания, которая частично принадлежит инвестиционному агентству правительства США.

До этого директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак заявила, что Киев может рассекретить данные о залежах урана в стране. Она добавила, что украинские власти уже рассекретили информацию о ключевых группах полезных ископаемых — алмазах, золоте, литии, ниобии, тантале, титане, цирконии, скандии, платине, иридии, осмии, палладии.

Ранее Трамп пообещал, что США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов.