В Минобороны заявили о больших потерях ВСУ в Зеленом

МО РФ: ВСУ потеряли большое количество военных в Зеленом в Запорожской области
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большое количество живой силы и техники во время боев за населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате грамотных действий подразделений группировки «Восток» все атаки были отражены. Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и технике. Освобождение населенного пункта Зеленое имеет важное тактическое значение», — отметили в МО.

О том, что войска РФ взяли Зеленое, Минобороны сообщило 9 января.

Кроме того, по итогам прошедшей недели под российский контроль перешел населенный пункт Братское в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В сводке МО также отмечалось, что Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток контратак, чтобы вернуть позиции в Зеленом, но все они были отражены российской стороной.

Ранее боец ВС РФ раскрыл подробности о взятии Братского.

