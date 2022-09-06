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Власти Молдавии разрешили гражданам приобретать больше дров из-за подорожания газа

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Власти Молдавии решили поднять квоту на покупку дров для местных домохозяйств из-за серьезного роста цен на газ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В ходе заседания комиссии под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы были внесены изменения в механизм продажи дров населению. В частности, лимит на одно домашнее хозяйство был увеличен с 3 до 5 складометров», — отметили в публикации.

В Молдавии около половины населения живут в домах, где для отопления используются печи. В холодное время население расходует около 1 млн кубометров дров. Однако из-за дефицита основной поставщик «Молдсилва» заявил, что в этом году получится обеспечить лишь 800 тыс. кубометров дров из всего необходимого объема.

В конце июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что необходимо сдержать возможный рост цен на дрова. По ее словам, необходимо не допустить дефицит дров этой осенью. При необходимости может быть запрошена соответствующая поддержка из-за рубежа.

Позже в Молдавии, где из-за энергетического кризиса резко подорожали дрова, запретили их перевозку по ночам. Уточняется, что государственное лесохозяйственное агентство «Молдсилва» займется учетом заготовленной и реализованной древесины. Также ведомству вменен контроль за места хранения запасов дерева.

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