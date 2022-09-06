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В Финляндии разрешили увеличить мощность АЭС «Олкилуото-3» с 60% до максимума

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Третий энергоблок АЭС «Олкилуото» в Финляндии получил разрешение на выработку электроэнергии на более чем 60% от мощности. Об этом сообщается в заявлении Управления по ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Уточняется, что теперь станция будет постепенно увеличивать мощность реактора с 60% до полной мощности в 4300 мегаватт. Этот процесс будет непосредственно контролироваться STUK.

По словам руководителя проекта, ответственного за регулирующий контроль OL3 в STUK Эсси Ванханена, проведенные ранее пусконаладочные испытания показали, что новый энергоблок АЭС «Олкилуото» работает безопасно и «мощность реактора может быть увеличена в соответствии с планами пуско-наладочных испытаний».

Станция была запущена 8 августа 2022 года в тестовом режиме на уровне до 60% мощности.

В мае финская компания Fennovoima Oy расторгла контракт с российской госкорпорацией «Росатом» о строительстве третьей атомной электростанции в Финляндии. На данный момент в стране функционируют две АЭС: «Ловииса» и «Олкилуото».

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