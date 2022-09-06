Глава Минэнерго Шульгинов оценил последствия введения лимита цен на нефть из России

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Москва будет поставлять энергоресурсы дружественным государствам при введении странами G7 лимита цен на российские нефть и газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен [на нефть и газ], создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен», — отметил глава Минэнерго.

Он добавил, что Россия – надежный партнер, потому будет обеспечивать энергоресурсами дружественные страны, а также насыщать внутренний рынок.

2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на нефть из России: с 5 декабря 2022 года для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Вице-премьер РФ Александр Новак называл эту идею «абсурдной» и подчеркивал, что Москва просто перестанет сотрудничать с партнерами, которые поддержат ограничения.

Экономист из США Анас Альхаджи отметил, что потолок цен на нефть из России дорого обойдется Западу.

Вместе с тем министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели оценит предложение стран G7 о введение лимита цен на российскую нефть.