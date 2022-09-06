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Глава Минэнерго Шульгинов оценил последствия введения лимита цен на нефть из России

Шульгинов: РФ будет поставлять энергоресурсы дружественным странам при потолке цен на нефть

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Depositphotos

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Москва будет поставлять энергоресурсы дружественным государствам при введении странами G7 лимита цен на российские нефть и газ. Об этом сообщает ТАСС.

«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен [на нефть и газ], создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен», — отметил глава Минэнерго.

Он добавил, что Россия – надежный партнер, потому будет обеспечивать энергоресурсами дружественные страны, а также насыщать внутренний рынок.

2 сентября министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести лимит цен на нефть из России: с 5 декабря 2022 года для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Вице-премьер РФ Александр Новак называл эту идею «абсурдной» и подчеркивал, что Москва просто перестанет сотрудничать с партнерами, которые поддержат ограничения.

Экономист из США Анас Альхаджи отметил, что потолок цен на нефть из России дорого обойдется Западу.

Вместе с тем министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели оценит предложение стран G7 о введение лимита цен на российскую нефть.

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