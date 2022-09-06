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Сбербанк намерен открыть еще один офис в Индии

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Depositphotos

Сбербанк собирается в 2023 году открыть еще один офис в Индии. Об этом заявил зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«На фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны наших клиентов, в том числе экспортеров, мы ведем работу по открытию еще одного офиса Сбербанка в Индии, в бизнес-столице Индии — городе Мумбаи», — сказал он.

По словам Попова, банк уже отправил местному регулятору запрос на получение разрешения на открытие офиса.

«Мы находимся в процессе согласования, в том числе с Министерством финансов Индии», — сказал он.

Попов также выразил надежду, что офис будет открыт уже в следующем году.

Он добавил, что Сбербанк успешно работает в Индии свыше 12 лет, другой офис банка находится в Нью-Дели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране могут открыться индийские сетевые магазины.

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