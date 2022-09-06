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FT: в Еврокомиссии предложили два варианта потолка цен на газ из России

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Vasily Fedosenko/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам — членам Евросоюза два варианта ограничения цен на российский газ. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.

По информации издания, первый вариант предусматривает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя газа из России, который будет вести переговоры о стоимости голубого топлива. При этом такие действия, как считают в ЕК, могут привести к риску возникновения форс-мажорных обстоятельств в контрактах компаний Европы с «Газпромом» и «возможной эскалацией геополитической напряженности».

Второй вариант же предполагает разделение государств ЕС на красную и зеленую зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. Для стран, попавших в красную зону, цены на газ могут ограничить, а для тех, кто оказался в зеленой, они могут оставаться на достаточно высоком уровне для облегчения потоков газа в государства из красной зоны. При этом в ЕК указали, что данную меру будет сложно реализовать, она будет во многом зависеть от взаимодействия между странами ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит установку потолка цен на российский газ, если Еврокомиссия предложит такую меру.

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