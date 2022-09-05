Допдоходы России от нефти и газа оказались на почти 86 млрд рублей выше прогноза в августе

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет России в августе превысил прогноз Минфина на 85,9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2022 года составило 85,9 миллиарда рублей», — отметили в публикации.

По ранним прогнозам Минфина, по итогам августа нефтегазовые доходы России должны были составить 359,5 млрд рублей. В сентябре же он прогнозируется на уровне 403,4 млрд рублей. Исходя из этого, общий объем дополнительных доходов от нефти и газа, которые Минфин должен был бы отправить на покупку золота и валюты, составляет 489,3 млрд рублей.

В ведомстве указали, что из-за временной приостановки ряда положений бюджетных правил, покупка золота и иностранной валюты за счет допдоходов производится не будет.

В конце августа президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым заявил, что при существующих проблемах, которые создают недоброжелатели и завистники, доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета страны растет. По его словам, кроме нефтегазовых доходов особенно приятен рост ненефтегазовых, который составил 24% за последнее время.