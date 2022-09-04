Чехия арендовала часть мощностей СПГ-терминала в Нидерландах на 3 млрд кубометров

Чехия с 8 сентября получит часть мощностей терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах на 3 млрд кубометров. Об этом сообщает агентство CTK.

«Чехия арендовала одну треть мощностей морского терминала сжиженного природного газа, создающегося в порту города Эмсхавен в Нидерландах. Республика может заполнить их 3 млрд куб. м газа», — отметили в публикации.

Там также добавили, что арендованных мощностей хватит, чтобы покрыть треть ежегодных потребностей потребителей Чехии в газе.

23 августа президент Чехии Милош Земан в эфире «Чешского телевидения» назвал «зеленым сумасшествием» повышенный интерес руководства стран Евросоюза проектами получения экологически чистой энергии из новых возобновляемых источников. По его словам, излишнее увлечение «зеленой энергетикой» является одной из основных причин энергетического кризиса в Евросоюзе.

Позже Reuters со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу сообщило, что Чехия 9 сентября созовет внеочередное заседание министров энергетики Евросоюза.