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Во Франции призвали ЕС ввести ограничение цен на российскую нефть

Глава Минфина Франции: ЕС должен поддержать G7 в решении ввести «потолок» цен на нефть

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Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил в интервью на форуме «Амброзетти» в итальянском Черноббьо, что страны G7 должны быть единогласно поддержаны ЕС при реализации решения о введении лимита цен на нефть из России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Лидеры G7 согласились ввести лимит цен на нефть, но без поддержки стран — членов ЕС — предельно ясно, что это будет трудная задача, она займет время», — сказал он.

По словам Ле Мера, нужно объяснить всем 27 странам Евросоюза, что ограничение цен на нефть нужно для последовательной реализации санкционной политики.

Министр отметил, что государствам «Большой семерки» (G7) требуется широкая поддержка других стран, чтобы данная идея не выглядела как инициатива Запада против России.

Политик подчеркнул, что странам Евросоюза также нужно готовиться к полной остановке поставок российского газа.

Ранее Ле Мэр заявил, что Франция готова работать над установлением потолка цен на газ.

Кроме того, он считает, что санкции против России имеют «должное» влияние на российскую экономику.

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