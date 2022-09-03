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Эксперт из США Альхаджи предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть РФ

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Depositphotos

Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи предупредил страны «Большой семерки» (G7) о последствиях введения верхнего лимита цен на нефть из России. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Осознают ли люди, насколько дорогостоящая реализация «теоретического» ценового лимита на российскую нефть?» — написал Альхаджи.

По его словам, за эту инициативу придется заплатить налогоплательщикам в США и Евросоюзе, а также конечным потребителям за доставку нефти.

Для полной реализации соглашения G7 придется нанять 87 тыс. инспекторов, которые будет следить за соблюдением каждого требования, отметил он.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на российскую нефть. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше согласованного коалицией потолка.

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