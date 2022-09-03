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Siemens не подтвердила заявление «Газпрома» о невозможности ремонта турбин для «СП»

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Global Look Press

Компания Siemens Energy AG не подтвердила заявление российского «Газпрома» о том, что ей негде ремонтировать турбины для трубопровода «Северный поток». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

«Мы не можем подтвердить заявления «Газпрома», прозвучавшие сегодня утром», — признались в Siemens.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что заявление Siemens Energy AG по ситуации с турбинами для трубопровода «остается в силе». Ранее компания заявляла, что не участвует в техобслуживании газопровода, но готова принять участие в технических работах, а также что причин для прекращения эксплуатации «Северного потока» якобы нет.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что компания Siemens обнаружила неисправности на газопроводе «Северный поток», но ремонтировать их негде. Там также отметили, что Siemens участвует в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом.

2 сентября «Газпром» заявил, что транспортировка газа по «Северному потоку» приостановлена на неопределенный срок, так как были выявлены неисправности. Отмечалось, что газопровод не запустят до устранения замечаний к работе оборудования. Отмечалось, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

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